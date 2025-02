Bailarina da Companhia de Dança de João Pessoa vai competir em festival na Alemanha

A bailarina Ana Maria Barroso, integrante da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, vai competir num dos mais prestigiados festivais de dança do mundo, o Tanzolymp International Dance Festival, em Berlim, na Alemanha. A apresentação acontecerá no dia 22 de fevereiro, no Centro Cultural Fontane-Haus.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que esta é uma oportunidade de celebrar um momento tão especial que a cultura de João Pessoa vive em todas as áreas e em todas as linguagens. No caso da Companhia de Dança, o diretor destaca que é gratificante ver os resultados desse grupo que a Prefeitura de João Pessoa criou há três anos.

“Em tão pouco tempo, nossos bailarinos e bailarinas dão esses resultados em festivais nacionais e agora também internacionais. Nós vemos com muita alegria e satisfação o resultado da Companhia Municipal de Dança que é exemplificado nessa ida da bailarina Ana Maria Barroso para o Festival de Berlim. Que tenha sucesso porque ela representa a Prefeitura de João Pessoa, a cidade, mas, sobretudo, ela representa a dança da Capital”, observou.

A bailarina Stella Paula Carvalho, que comanda a Companhia, comemora. “Sinto-me imensamente honrada em dirigir a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, um projeto que, em apenas três anos de existência, tem crescido de forma extraordinária. É gratificante ver nossos bailarinos conquistando espaços e sendo reconhecidos em festivais de grande prestígio”, destacou.

Ela lembra, que, além da seleção para o Tanzolymp, a equipe celebra a conquista do prêmio de Melhor Bailarino no Festival de Dança de Joinville para o bailarino Gabriel Morais, os convites para apresentações no Festival de Inverno de Bonito (MS) e no Chile, além das premiações no Festival de Goiás.

Para Stella Paula, cada vitória reafirma o talento, a dedicação e o esforço da equipe, mostrando que a dança de João Pessoa está alcançando novos patamares e ganhando o mundo. “E, mais uma vez, um agradecimento especial ao nosso prefeito Cícero Lucena pelo total apoio à Companhia Municipal de Dança de João Pessoa e por acreditar na arte como um pilar fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade”, acrescenta.

Seleção – Com apenas 20 anos, Ana Maria Barroso enviou um vídeo para a seletiva do Tanzolymp e foi escolhida para competir no festival. A grande final acontece no final deste mês, em Berlim, na Alemanha, reunindo bailarinos, professores e diretores de diversas nacionalidades.

“Este será um marco em sua carreira como bailarina profissional da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, onde ela terá a honra de representar sua cidade e seu país”, pontua Stella Paula Carvalho. No festival, Ana Maria apresentará dois solos (variação de Swanilda 1º ato e ⁠variação de Kitri 3º ato), participará de aulas com renomados mestres da dança mundial e terá a oportunidade de assistir a grandes estrelas da cena internacional.

Para chegar à grande final do Tanzolymp os bailarinos passam por diversas seletivas ao redor do mundo, incluindo uma seletiva online. Foi por meio desta seletiva que Ana Maria Barroso se inscreveu e, após o envio de seus vídeos, foi selecionada por uma banca avaliadora para competir na final do festival.