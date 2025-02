Aplicativo Waze ganha atualizações on-line da Semob sobre pontos atrativos e ocorrências no trânsito em Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), aderiu ao programa Waze for Cities, criado pela Google e pelo Waze para melhorar a experiência do cidadão que enfrenta o trânsito diariamente. O setor passa, em tempo real, a abastecer o aplicativo com informações sobre ocorrências que afetem a mobilidade urbana, além de inserir marcações de pontos atrativos.

“Qualquer pessoa que usar o aplicativo e estiver pelas ruas de Sorocaba vai ter informações no aplicativo, sobre acidentes, alagamentos, desvios, obras e outras intercorrências. As informações permitem também que o Waze, automaticamente, trace rotas mais rápidas e seguras, evitando pontos comprometidos”, destaca o secretário da Semob, Carlos Eduardo Paschoini.

A nova ferramenta já está em uso, com gerenciamento de dados e cadastramento no sistema por parte da equipe do Centro de Controle Operacional Integrado (CCOI) da Semob. Segundo o secretário municipal, os dados do Waze são importantes, ainda, para ajudar no planejamento da cidade, a tomar decisões mais eficientes sobre a infraestrutura e operações viária. “É possível também inserir pontos turísticos, de eventos, competições e outras atividades relevantes ao público”, complementou.

Os parceiros têm acesso a um fórum on-line exclusivo para compartilhar ideias e discutir questões estratégicas e operacionais. No mundo todo, mais de três mil parceiros governamentais que aderiram à plataforma colaborativa Waze for Cities, cuja proposta é criar uma mobilidade mais inteligente e segura para os motoristas.