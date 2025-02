Vacina antirrábica gratuita é oferecida mediante agendamento – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Centro de Referência Animal (CRA) da Prefeitura de Ubatuba reforça a necessidade de agendamento prévio para a aplicação da vacina antirrábica para cães e gatos no município.

A imunização é gratuita e pode ser solicitada pelo telefone (12) 3832-1002 ou WhatsApp (12) 3833-1004. Com a reforma do prédio do CRA, os atendimentos são realizados no antigo Terminal Turístico do bairro Perequê-Açu, localizado na rua Madame Janina, número 28, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

De acordo com a equipe, podem ser vacinados animais a partir dos quatro meses de idade e que estejam plenamente saudáveis. A vacina antirrábica deve ser aplicada uma vez por ano e a recomendação é que os cães sejam levados na coleira e na guia e os gatos em caixa de transporte.

O responsável pelos animais pode apresentar o cartão de vacinação do bichinho e, caso não tenha o documento, a equipe do CRA fornecerá o comprovante da vacinação na hora.

Mais sobre o CRA

O Centro de Referência Animal (CRA) da Prefeitura de Ubatuba tem a função de promover o bem-estar animal, oferecendo serviços gratuitos para a população, especialmente para famílias de baixa renda. Seu objetivo principal é controlar a população de cães e gatos, prevenir doenças e combater maus-tratos.

Atualmente, devido a reformas, as consultas veterinárias estão suspensas, mas a vacinação continua disponível mediante agendamento.