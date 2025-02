Secretaria de Saúde inova e realiza “tour” com novos funcionários – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Saúde está realizando um curso introdutório para os novos colaboradores da pasta. Como parte dessa iniciativa, são viabilizadas visitas técnicas, como uma espécie de “tour” para que esses profissionais conheçam os equipamentos de Saúde especializados disponíveis no município. Essa é uma iniciativa inédita e inovadora na cidade.

O curso introdutório é mediado e organizado pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps) entretanto, o planejamento da nova prática contou com a participação da Diretoria de Atenção Básica, Diretoria de Especialidades, setor de Recursos Humanos da Saúde, Santa Casa, Diretoria de Planejamento Estratégico, equipe de Tecnologia da Informação, Transporte, Ouvidoria, Coordenação Médica e Vigilância em Saúde.

A primeira turma participou no dia 29 de janeiro e a segunda, no dia 5 de fevereiro, totalizando 27 colaboradores. A próxima está prevista para 12 de fevereiro, entretanto, de acordo com a enfermeira coordenadora e articuladora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde de Ubatuba, Olívia Samersla, as capacitações e visitas aconteceram conforme a chegada de novos profissionais que irão compor o quadro da Secretaria.

Na quarta-feira, 5, cerca de 19 colaboradores estiveram nos seguintes locais: Núcleo de Apoio ao Paciente Oncológico, Caps Infanto-juvenil, Unir, Caps 1, Caps AD e Viep para adquirirem domínio dos equipamentos e serviços que a cidade oferece, bem como ter conhecimento do funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Quando o paciente chegar a uma unidade de saúde, o profissional vai ter condições e capacidades técnicas de acolher com mais qualidade, de trazer resolutividade para as queixas desse paciente. É muito difícil pegar uma pessoa que nunca trabalhou em Saúde e de repente inseri-la dentro de uma Unidade Básica de saúde, que faz parte de um Programa de Estratégia da Família, sem conhecimento prévio”, afirmou Olívia.

A enfermeira ainda destacou que, com isso, a visão estratégica da gestão busca empoderar os profissionais para chegarem em campo capacitados a direcionar o paciente para o local certo, dentro das políticas públicas, com humanização e respeitando o SUS, que atua em consonância com a Constituição Federal.

“Eles saberão qual a capacidade técnica de atendimento que a unidade tem e quais os casos de encaminhamento. Muitos deles ficaram surpresos com a capacidade de resolutividade que as unidades trazem e não imaginavam que o município oferecia tantos serviços que, muitas vezes, passam despercebidos”, disse a enfermeira.

Vânia de Souza mora em Ubatuba há quatro anos e é uma das participantes da visita técnica. Ela fez a prova do último concurso e foi aprovada para o cargo de Auxiliar de Saúde Bucal. Para ela, a iniciativa é de extrema importância para a excelência dos serviços de atendimento com base em informações concretas.

“Esse conhecimento faz muita diferença na nossa bagagem para auxiliar os pacientes no dia-a-dia com informações concretas e direcionarem eles para resolver os problemas. Além disso, a saúde bucal é de extrema importância, porque começa a Saúde pela boca e, assim, teremos as orientações corretas para passar um diagnóstico direcionado para o médico ou para os enfermeiros sobre aquele paciente”, finalizou.