Secretaria de Saúde e UFMS estreitam colaboração em projetos inovadores no Estado – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Iniciativas conjuntas continuam a ser desenvolvidas para melhorar o atendimento à população, com foco em soluções com plantas medicinais e produção de medicamentos fitoterápicos

A parceria entre a SES (Secretaria de Estado de Saúde) e a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) segue se fortalecendo, com foco em projetos inovadores que buscam ampliar o acesso da população a tratamentos de saúde. Na última semana, o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, e a coordenadora da Assistência Farmacêutica, Patrícia Veiga Carrilho Olszewski, visitaram a UFMS para conferir de perto os projetos em andamento, como a expansão da infraestrutura e o avanço do projeto Farmácia Viva.

Durante a visita, foram apresentadas as recentes reestruturações na Faculdade de Medicina, assim como nas áreas de fisioterapia, psicologia e odontologia. A farmácia-escola, já em operação com a Casa da Saúde, foi um dos destaques, com planos de expansão para a produção de medicamentos fitoterápicos através do projeto Farmácia Viva.

“Além de respaldar abordagens tradicionais no cuidado à saúde, o Governo está investindo em soluções inovadoras, como o projeto Farmácia Viva, que visa oferecer alternativas terapêuticas acessíveis e eficazes. Estamos também incentivando a pesquisa e o desenvolvimento de novas formas de tratamento, para garantir que a população tenha acesso às melhores opções disponíveis”, afirmou o titular da SES.

Na área do horto medicinal, a comitiva teve a oportunidade de conhecer o espaço onde mudas estão sendo cultivadas para o primeiro hectare do projeto. As quatro espécies iniciais, selecionadas com rigor científico, garantirão insumos fitoterápicos de alta qualidade, que serão utilizados na farmácia-escola e distribuídos à população.

Essa parceria contínua entre a UFMS e a Secretaria de Saúde reafirma o compromisso com a pesquisa e a inovação na saúde pública, ampliando o acesso da população a tratamentos alternativos e demonstrando como a colaboração entre academia e poder público pode gerar benefícios concretos para a comunidade.

“Estamos muito satisfeitos com o progresso desses projetos, que não só beneficiam a comunidade acadêmica, mas também os pacientes que atendemos no Hospital Universitário e na Casa da Saúde. O projeto Farmácia Viva é um exemplo de como podemos integrar conhecimento acadêmico e políticas públicas para melhorar a saúde da população”, avalia a coordenadora da Assistência Farmacêutica da SES.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Alíria Aristides/UFMS