Secretaria de Infraestrutura reinicia limpeza de rios da cidade – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O processo de limpeza dos rios de Ubatuba foi retomado e já está em andamento. O primeiro contemplado foi o Rio Tavares, localizado no bairro Estufa I.

A retirada de areia visa, principalmente, auxiliar nas vias públicas. “O material será utilizado para assentamento de bloquetes e realinhamento das guias. O material arenoso será reaproveitado em alguns pontos das vias.”, explicou o secretário de Infraestrutura, Carlos Alexandre Medeiros, conhecido como Tanaka.

Além dos serviços de limpeza dos rios, a Secretaria de Infraestrutura Pública também está atendendo à manutenção dos bairros.

O programa cata-treco, que passou a ser diário, começou os trabalhos no Perequê-Açu.

Medeiros detalhou algumas atividades que serão realizadas no bairro: “Haverá a operação cata-treco, patrolamento (terraplanagem), podas de árvore e serviço de zeladoria. Essa ação conta com uma equipe de 60 homens. Faremos a limpeza na região desde o trevo do Casanga até as principais ruas do bairro em direção à cidade”, explicou.

As ações de limpeza são resultado de um trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdurb) e a UBALIMP, responsável pela coleta de resíduos sólidos na cidade. Um cronograma de mutirões está sendo elaborado para beneficiar outros bairros e rios.

O próximo rio contemplado pela ação será o Rio Grande, com início dos serviços na Barra dos Pescadores.