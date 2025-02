Secretaria da juventude realiza encontro com membros do Conselho da Juventude – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

O Governo de São Paulo vai retomar as obras para ampliar a profundidade do canal de navegação de Nova Avanhandava, no trecho da Hidrovia Tietê-Paraná em Buritama, na Região Noroeste do estado. Nesta sexta-feira (17), o governador Tarcísio de Freitas assinou o contrato para o reinício dos trabalhos em 30 dias. Nos próximos três anos, […]