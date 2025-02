Saúde realiza mutirão para avaliação de alunos para práticas esportivas – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

A CET-Rio informa que serão realizadas interdições no entorno do Sambódromo, na quinta-feira (25/1), para montagem da passarela de pedestres sobre a Avenida Presidente Vargas para o Carnaval 2024. As interdições ocorrerão das 22h às 5h. Nesta primeira etapa de montagem serão interditadas as seguintes vias: Avenida Presidente Vargas: – Pista central, sentido Candelária, no […]