Programação gratuita no CEU das Artes do Laranjeiras incentiva brincadeiras antigas – Agência de Notícias

Neste domingo (9), das 9h às 13h, crianças de 5 a 12 anos poderão participar de atividades gratuitas no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) “Prof. Flávio Vespasiano Di Giorgi”, localizado no Parque das Laranjeiras. A programação contará com confecção de pipas, pebolim, pingue-pongue, xadrez, dominó, jogo resta 1 e pintura.

Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), a iniciativa visa incentivar as brincadeiras antigas, de forma saudável e segura. As atividades serão oferecidas também no dia 23 de fevereiro (domingo), das 9h às 13h.

As inscrições devem ser feitas diretamente no local no dia do evento. O CEU das Artes está localizado na Rua Washington Pensa, 969, no Parque das Laranjeiras. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo (15) 3221-9917.