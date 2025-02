Procon-JP divulga relação dos postos com os menores preços da gasolina na Capital

06/02/2025 |

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa divulgou nesta quinta-feira (6), a relação dos postos de combustíveis onde o consumidor pessoense pode abastecer os veículos com a gasolina mais barata da cidade. Confira a lista nas redes sociais do Procon-JP (Instragram @procon_jp)eno site procon.joaopessoa.pb.gov.br, além do portal da Prefeitura de João Pessoa (www.joaopessoa.pb.gov.br).

A matéria com o resumo da pesquisa e a tabela completa com os preços de todos os combustíveis podem ser consultadas no site do Procon-JP – procon.joaopessoa.pb.gov.br e da Prefeitura- www.joaopessoa.pb.gov.br.