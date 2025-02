Primeira edição do programa “Quarta com o Prefeito” em 2025 atende, aproximadamente, 1.200 pessoas – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/ Secom

O programa “Quarta com o Prefeito” teve sua primeira edição de 2025 nesta quarta-feira (5), no Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (TMTV), ocasião em que, aproximadamente, 1.200 atendimentos foram realizados à população, entre as 9h e 16h.

A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Governo (Segov) e com o apoio da Ouvidoria Geral do Município, busca aproximar, cada vez mais, o Poder Público do cidadão sorocabano, garantindo o acesso aos serviços municipais e providenciando soluções para as necessidades da população e das comunidades.

Neste ano, a “Quarta com o Prefeito” contou mais um serviço municipal: a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (Funserv), com atenção aos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas, sobre previdência e assistência à saúde.

Além da participação do prefeito Rodrigo Manga, dos secretários municipais, dirigentes de autarquias e equipes, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba (FSS), Sirlange Frate Maganhato; os vereadores Cristiano Passos, Fábio Simoa, Toninho Corredor, Alexandre da Horta, Silvano Júnior, Henri Arida, Rogério Marques e Caio Oliveira, prestigiaram o evento. Também estiveram presentes os vereadores de Guareí, Felipe Sarobo Soares; de Salto, Edemilson Pereira dos Santos; de Itatiba, Baessa da Van; de Louveira, Clayton Finamore; de Itupeva, Ju Albuquerque e de Lençóis Paulista, Toni Diegoli.

Entre os atendidos nesta edição da “Quarta com o Prefeito”, estava Terezinha Marinho Alves, que conversou com a equipe de Fiscalização, da Secretaria de Planejamento (Seplan), para buscar informações. “Minha casa está inundando e a água ‘vem’ do vizinho, mas não consigo falar com ele. Faz 15 anos que estou nessa luta, mas a Fiscalização me informou que há possibilidade de interdição dessa casa e agora estou com muita fé”, disse.

Assim como nas edições anteriores, os representantes da Secretaria da Cidadania (Secid) estavam entre os mais procurados pelos presentes. Foi o caso de Marlene Desidério Germano, para saber detalhes sobre o Auxílio-Moradia. “Ela pediu para eu organizar toda a documentação. Apesar de eu não estar em área de risco, recebi ordem de despejo e tenho um filho autista. Espero que a demanda seja atendida e estou confiante”, explicou.

O público que compareceu ao evento também teve à disposição o atendimento do Ônibus Azul da Saúde e aferição de pressão e glicemia no Teatro Municipal, no além dos serviços dos postos móveis do Procon Sorocaba e da unidade local do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

A próxima edição da “Quarta com o Prefeito” será no dia 12 de março, com divulgação prévia no site da Prefeitura de Sorocaba (https://www.sorocaba.sp.gov.br/) e nos demais canais oficias de Comunicação.