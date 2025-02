Prefeitura entrega kits de uniformes e materiais para assistidos dos Centros de Referência da Pessoa com Deficiência – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Kits incluem mochila, estojo e duas camisetas cada – Beth Santos/Prefeitura

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), entregou, nesta terça-feira (04/02), 500 kits com camisas de uniformes e materiais de uso diário para as pessoas que frequentam regularmente os sete Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência (CMRPDS) da cidade. Os kits incluem mochila, estojo e duas camisetas cada. A cerimônia aconteceu no Centro de Referência de Irajá, na Zona Norte, com a presença da secretária da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck e do subprefeito da Zona Norte, Douglas Araújo.

O uso do uniforme e a identificação das pessoas com deficiência tem como objetivo promover um ambiente igualitário, reforçar a construção de uma identidade coletiva nos centros de referência e garantir a segurança dos usuários dos serviços municipais, facilitando o reconhecimento.

A secretária Municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, ressaltou a importância da entrega dos kits:

– O uso do uniforme não é só uma questão de segurança, mas também de identidade. O uniforme traz unidade e fortalece o senso de pertencimento das nossas crianças e adolescentes. Esta é a primeira vez que os centros de referência adotam kit com uniforme, e estamos ampliando esse processo gradativamente, incluindo mais materiais para consolidar essa identidade e garantir que todos se sintam parte deste espaço. Estamos dando esse passo com muito cuidado e comprometimento.

Moradora do Morro Dona Marta, em Botafogo, Marcia Alves Pereira, de 51 anos, é uma frequentadora assídua do Centro de Referência localizado na região central da cidade. Participa ativamente das atividades internas e externas da programação mensal, tendo visitado a Ilha de Paquetá, o Museu do Amanhã e sendo presença constante nas colônias de férias. Marcia faz parte do programa Centro de Convivência, que visa garantir o direito à convivência, lazer, cultura e atividades que promovam habilidades adaptativas, autonomia e potencialidades dos usuários com 14 anos ou mais. Ela foi uma das beneficiárias do kit entregue pela Prefeitura.

– Esse kit é muito importante porque nos ajuda a ficar uniformizados e a saber quem é quem. Sempre fui muito bem acolhida aqui e já estou há mais de dez anos. Somos uma família – disse Marcia, antes de receber o uniforme.

Os centros têm a missão de oferecer um ambiente acolhedor, com escuta qualificada e orientação para suas demandas, além de promover atividades voltadas ao desenvolvimento do potencial da pessoa com deficiência. Por meio de atendimentos interdisciplinares, busca-se fomentar a autonomia, a empregabilidade e a inclusão social, tornando esses espaços positivos e inspiradores.

– A entrega desse kit é extremamente simbólica e reflete a atenção da Prefeitura para com as pessoas com deficiência. Agora, todos os atendidos nos centros de referência da Prefeitura do Rio estarão identificados, o que permitirá que participem de passeios pelas ruas, e ao ver alguém com esse kit, você saberá que essa pessoa está sendo contemplada e apoiada pela Prefeitura – declarou o subprefeito da Zona Norte.

Estrutura e atividades dos Centros de Referência

Os Centros de Referência contam com equipes interdisciplinares e multidisciplinares compostas por profissionais como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, psicopedagogos, psicomotricistas, nutricionistas, musicoterapeutas, educadores físicos, oficineiros, educadores culturais, instrutores de informática e professores de dança. Estão localizados em diferentes regiões da cidade: Centro, Vila Isabel, Campo Grande, São Conrado, Irajá, Mato Alto (Praça Seca) e Santa Cruz. Funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo atendimento e atividades para diversas faixas etárias, com planos de cuidado personalizados para cada usuário.

Entre as atividades realizadas estão treinamento de habilidades sociais, oficinas de movimento, linguagem e artes, dança, capoeira, ações voltadas para a vida diária, passeios, grupos de família, orientação parental, empregabilidade, geração de renda e metodologia de emprego apoiado.