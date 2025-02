Prefeitura de Sorocaba leva feira de adoção de cães ao Jardim Brasilândia neste sábado (8) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), promoverá, neste sábado (8), das 13h às 17h, a feira de adoção de cães, no Max Atacadista, localizado na Rua João Ribeiro de Barros, 1.411, no Jardim Brasilândia. Todos os animais são vacinados, castrados e microchipados.

A iniciativa da Prefeitura de Sorocaba faz parte do programa “D + uma chance, adote uma vida!”, uma campanha permanente de adoção responsável de cães e gatos.

Adotar um animal de estimação é assumir uma responsabilidade e jamais pode ser uma ação por impulso, pois os tutores precisam garantir o cuidado necessário a esses animaizinhos por toda a vida. Um cão, por exemplo, pode viver mais de 15 anos, ou seja, ele vai precisar da atenção do seu tutor por muito tempo, como receber carinho, cuidados veterinários, além da necessidade de brincar e passear.

As famílias que desejam adotar um animalzinho de estimação ainda podem comparecer diretamente ao Canil Municipal, localizado na Rua Rosa Maria de Oliveira, 345, ao lado do Instituto Humberto de Campos, no Jardim Zulmira, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 99104-4258.