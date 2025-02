Prefeitura de Guaratinguetá e Associação Educacional Maria do Carmo anunciam 105 Vagas para Profissionais de Apoio Escola

A Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Educação, firmou um termo de colaboração emergencial com a Associação Educacional Maria do Carmo para a contratação de 105 profissionais de apoio escolar que atuarão na rede municipal de ensino.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por e-mail: [email protected], e o processo seletivo será conduzido de forma independente pela Associação Educacional Maria do Carmo.

O edital com todas as informações sobre as vagas está disponível no site da entidade (www.aemc.org.br) e em suas redes sociais.

O prazo para inscrição se encerra na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro. As entrevistas ocorrerão nos dias 12 e 13 de fevereiro, e os candidatos aprovados iniciarão as atividades no dia 24 de fevereiro.