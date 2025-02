Prefeitura atendeu cerca de 300 pessoas com ações do Janeiro Branco na Rede Municipal de Saúde

05/02/2025 |

A Prefeitura de João Pessoa encerrou as atividades da campanha ‘Janeiro Branco’ atendendo cerca de 300 pessoas com ações de práticas integrativas. O mês foi voltado à sensibilização sobre a importância do cuidado com a saúde mental e a programação contemplou até uma Caminhada Integrativa, promovida pelo Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares (Nupics), que funciona no Parque Arruda Câmara (Bica).

Outra ação foi realizada pelo CPICS Canto da Harmonia, que promoveu um ‘Chá Terapia’, com a temática: Um caminho natural para o equilíbrio e bem-estar. “No Janeiro Branco, assim como em todos os processos de atendimento, os serviços de práticas integrativas Canto da Harmonia, Equilíbrio do Ser, NUPICS e Ecis Portal do Sol, desenvolveram ações voltadas para a conscientização dos cuidados com a saúde mental e emocional das pessoas, a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico”, relatou Patrícia Margarete, gestora da área de Práticas Integrativas da SMS-JP.

De acordo com a Área Técnica de Práticas Integrativas da SMS-JP, as Práticas Complementares em Saúde (PICS) compreendem formas de cuidado às pessoas através de abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias leves, eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.

“As práticas integrativas têm contribuído para melhoria da saúde mental e emocional das pessoas, por meio de ações efetivas e contínuas na Rede Municipal de Saúde”, destacou Carminha Amorim, terapêuta holística da SMS-JP.