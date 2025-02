Prefeitura anuncia retomada das obras da UBS da Praia da Fortaleza – Prefeitura Municipal de Ubatuba

As obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Praia da Fortaleza foram retomadas nesta quinta-feira, 6, marcando um avanço significativo para a melhoria do atendimento à população, incluindo a Praia Brava e região.

A retomada do projeto foi possível graças à colaboração entre diferentes setores da administração municipal. A Secretaria de Educação cedeu o espaço para a realização do projeto, permitindo que o trabalho fosse reestruturado e garantisse mais acessibilidade e qualidade no atendimento médico descentralizado, que acontece uma vez na semana, além da equipe de Saúde, que atende diariamente.

“Queremos agradecer, mais uma vez, à Secretaria de Educação por ter cedido um espaço tão especial para que pudéssemos realizar esse projeto. Também agradecemos à população pela paciência. Hoje, retomamos as obras e, com isso, vamos garantir um atendimento de maior qualidade, mais próximo da comunidade”, destacou a secretária de Saúde, Simone Brito. O investimento é de R$ 174.820,05 oriundos de Fonte 5 – transferências e convênios federais.

A nova UBS atenderá uma necessidade da região, já que, atualmente, os moradores precisam se deslocar até a Unidade de Saúde onde a Equipe de Estratégia de Saúde da Família da Praia Dura atua – o que representa uma distância considerável. Segundo Simone, além da proximidade, a estrutura da nova UBS contará com salas adequadas e acessibilidade, proporcionando um ambiente mais eficiente e acolhedor.

O vice-prefeito, Custódio Barreto, reforçou que a retomada das obras é um compromisso da administração municipal e representa um avanço importante para a saúde pública local.