Prefeito inicia entrega dos kits escolares para 76 mil alunos da Rede Municipal de Ensino

O prefeito Cícero Lucena deu início, nesta quinta-feira (6), a entrega dos kits escolares que vão beneficiar 76 mil alunos da Rede Municipal de Ensino, além de material pedagógico para professores. O gestor esteve no Centro de Distribuição da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sedec), no bairro do Geisel, onde destacou o planejamento da Prefeitura de João Pessoa para garantir o acesso dos estudantes aos materiais no início do ano letivo.

“Com planejamento e respeito, estamos inclusive absorvendo o grande crescimento da Rede Municipal de Ensino. Até porque, hoje, nós representamos cerca de 10% da população de João Pessoa, que está matriculada na nossa rede, tendo aula pedagógica, atividades esportivas, culturais, complementares, com muita tecnologia, mas principalmente com muito amor daqueles que fazem a Secretaria de Educação de João Pessoa”, afirmou o prefeito.

Os kits do ensino fundamental são compostos por 15 itens, entre cadernos, caderno de desenho, agenda, lápis, lápis de cor, lápis grafite, tinta, massa de modelar, cola branca e cola colorida, além de uniforme, com tênis, short, camisa e toalha. Os materiais ainda incluem garrafinhas, mochila e nécessaire. Já os professores vão trabalhar com um acervo didático de livros relacionado as novas tecnologias, entre outras edições.

De acordo com a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, América Castro, a distribuição dos materiais já ocorre em várias unidades de ensino da rede e atende, nesse primeiro momento, alunos novatos. Em seguida, gradativamente, todas as escolas terão acesso aos kits, incluindo material didático para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).