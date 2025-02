Prédio no Recreio dos Bandeirantes avaliado em R$ 7 milhões é demolido pela Seop – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Mais uma vez, Ubatuba se destacou em diversas modalidades esportivas, demonstrando que a terra da água salgada também é a terra do pódio. Os atletas da cidade alcançaram resultados notáveis em competições de grande importância, consolidando-se no cenário esportivo. Surfe No último sábado, 1º de junho, a Praia do Sapê foi o palco da primeira […]