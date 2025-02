Pátio Ciané Shopping tem programação do Festival das Lanternas nos dias 14 e 15 de fevereiro – Agência de Notícias

As famílias poderão participar, nos dias 14 e 15 de fevereiro, das 14h às 17h30, de uma programação especial do Festival das Lanternas, que marca o fim das celebrações do Ano Novo Chinês, com a professora de mandarim e cultura oriental Meng-Hsun Lee, no Pátio Cianê Shopping, localizado no Centro da cidade. As atividades ocorrerão no Bloco B do empreendimento, no Piso 1.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), com o apoio do shopping, a programação tem como objetivo fomentar a cultura oriental, de forma lúdica.

O Festival das Lanternas, último dia da celebração do Ano Novo Chinês, tem como tradição pendurar lanternas, de vários formatos e tamanhos, em árvores e às margens de rios.

No dia 14 de fevereiro, o público terá a oportunidade de participar de atividade de caligrafia, com escrita de dísticos; confecção de saco de benção; e pintura relacionadaà temática. Já no dia 15 de fevereiro, terá confecção de lanternas celestes e origami do deus da riqueza. Além disso, às 15h, as famílias poderão prestigiar uma apresentação de Kung Fu e de caligrafia.

O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.