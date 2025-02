Parceria entre Governo de MS e Sebrae fomenta a economia de municípios e o empreendedorismo feminino

Aliado estratégico do Governo de Mato Grosso do Sul no fomento do setor produtivo e de empreendedores, o Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) lançou nesta quarta-feira (5) três novos editais dentro da segunda edição do programa MS Empreende Mais: o MS Valoriza, que que promove produtos locais; o Cidade Empreendedora, focado no desenvolvimento da economia dos municípios sul-mato-grossenses; e o Sebrae Delas, que acelera negócios liderados por mulheres.

Artesãos, prefeituras e mulheres empreendedoras já podem se inscrever nas iniciativas, que contam com investimentos de R$ 50 milhões.

Ao apresentar durante o evento indicadores positivos do desenvolvimento sul-mato-grossense, entre eles a previsão de ser o estado brasileiro com o maior crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2025, o governador Eduardo Riedel destacou que a parceria é indutora de capital social e que o Estado e os municípios têm o desafio de garantir creches e escolas para que os pais possam participar de um mercado de trabalho inovador, de forma tranquila sabendo que os filhos estão em segurança.

“Temos 250, 300 mulheres trabalhando nos viveiros [de celulose], ganhando dois, três salários, e isso só é possível porque o filho está na creche, e porque ela consegue ficar com o coração em paz, e volta para casa com dignidade”, completou o governador.

O governador Riedel ainda pontuou que na esteira dos investimentos privados em bioenergia, celulose, citricultura, outros serviços e produtos são necessários. “É o restaurante, o hotel, o borracheiro, a oficina, a locação do carro, todo um complexo de serviços e negócios que vão dar suporte para aquele grande empreendimento”, afirmou.

O diretor-superintendente do Sebrae-MS, Claudio Mendonça, elencou a internacionalização de produtos, inclusão produtiva, o turismo e o empreendedorismo feminino entre as estratégias do plano para 2025. O Sebrae pretende incentivar a participação de empreendedores em exposições e feiras nacionais e internacionais e incrementar produtos ‘Made in Pantanal’.

Mendonça ainda afirmou que a entidade pretende incentivar e capacitar o comércio de rua em Campo Grande e Dourados, em pólos gastronômicos e setores da varejo. Ele salientou que o Sebrae-MS atendeu em 2024 mais de 120 mil CNPJs.

Para o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-MS, Mauricio Saito, o MS Empreende Mais oportuniza aos pequenos e microempresários de Mato Grosso do Sul a oportunidade de colocar em prática suas ideias e inovações. “Eu sempre gosto de citar a comunidade científica e a academia como pilares importantes para o empreendedorismo”, ressaltou.

Entre prefeitos, diretores de entidades, parlamentares e secretários estaduais presentes na cerimômia, o titular da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, registrou que em janeiro deste ano foram abertas 1.278 empresas, 50% a mais do que o mesmo perído do ano passado, e que o Programa tem o desafio de incorporar essas novas organizações e trabalhar em parceria com a gestão municipalista do Governo de Mato Grosso do Sul.

O evento contou uma mostra de projetos do Sebrae-MS, com iniciativas de mercado, internacionalização, desenvolvimento local e empreendedorismo feminino.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende

