Necaxa x Santos Laguna ASSISTIR AO VIVO HOJE (07/02) – LIGA MX

Necaxa e Santos Laguna se enfrentam nesta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, pela 6ª rodada do Clausura 2025 da Liga MX. O jogo será disputado no Estádio Victoria, em Aguascalientes, e promete ser um duelo crucial para ambas as equipes, que buscam reagir na competição.

O confronto terá início às 19h00 (horário do México) e 22h00 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelos canais Azteca 7, Claro Sports e ViX. Para quem deseja assistir online, a partida estará disponível gratuitamente no Azteca Deportes e por assinatura na ViX.

Momento das equipes

O Necaxa ocupa a 11ª posição da tabela, com 6 pontos, somando duas vitórias e três derrotas. Apesar de oscilar no torneio, os Rayos têm mostrado um futebol competitivo e podem usar o fator casa para buscar um resultado positivo. O atacante Diber Cambindo é o destaque da equipe, com quatro gols marcados até agora.

Já o Santos Laguna vive um início de torneio desastroso. Os Guerreros são os lanternas da Liga MX, ainda sem pontuar após cinco derrotas consecutivas. A equipe precisa urgentemente de um resultado positivo para evitar que a crise se agrave ainda mais.

Quem é o favorito?

Pelo momento das equipes, o Necaxa chega como favorito, principalmente por jogar diante da sua torcida e pela fragilidade do Santos Laguna. No entanto, a necessidade extrema de reação dos visitantes pode tornar o jogo mais equilibrado do que a tabela sugere.

Onde assistir Necaxa x Santos Laguna?

Este confronto pode definir o rumo das equipes no Clausura 2025. O Necaxa quer se aproximar da parte de cima da tabela, enquanto o Santos Laguna busca a primeira vitória para escapar da crise. Quem sairá vencedor deste duelo?





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

