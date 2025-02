Museu Municipal exibe o melhor do cinema francês na quarta

João Paulo Sardinha





O projeto Cine do Centro exibe, na próxima quarta-feira (12), às 19h, mais um filme francês gratuitamente. A atração em cartaz será O Homem de Barro – L’Homme d’argile.

O filme, que é legendado em português, tem classificação indicativa de 14 anos. Os interessados podem assistir sem a necessidade de reservar ingresso.

O Cine do Centro integra o Circuito Cultural Central, programa visa incentivar a vida artística no coração da cidade, revitalizar a região, fortalecer o comércio e dar mais qualidade de vida às pessoas.

Sinopse

Com seu olho caolho, seu físico imponente e seus quase 60 anos de idade, Raphael sabe que assusta as pessoas. Ele mora com a mãe em um pavilhão localizado no vasto patrimônio do solar do qual é guardião. Desde que os proprietários morreram, ele leva uma vida tranquila. Tudo muda na noite em que a herdeira Garance retorna para a casa da família.

Esse filme foi selecionado pelo festival de cinema francês online MyFrenchFilmFestival 2025.

Sobre o projeto

O “Cine do Centro” prevê sessões de filmes franceses gratuitas toda segunda quarta-feira do mês, no Museu Municipal de São José dos Campos. Desenvolvido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo em parceria com a Aliança Francesa Vale do Paraíba, o projeto tem curadoria de Patrick Houdin, diretor cultural das Alianças Francesas do Vale do Paraíba, mestre em relações interculturais pela Universidade Sorbonne em Paris, professor de língua francesa e tradutor.

Ficha técnica

O Homem de Barro – L’Homme d’argile

Direção de Anaïs Tellenne

Com Raphaël Thiéry | Emmanuelle Devos | Marie-Christine Orry | Natasha Cashman

Ano: 2023

Duração: 94 minutos

Gênero: Drama | Romance

Faixa etária: 14 anos

Serviço

Museu Municipal de São José dos Campos – Auditório

Praça Afonso Pena, 29, Centro



