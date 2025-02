Mudas doadas pela Itaipu Binacional serão destinadas a ações de reflorestamento na Serra da Bodoquena – Prefeitura Municipal de Bonito

O município de Bonito foi contemplado com a doação de 50 mil mudas de árvores nativas, cedidas pela Itaipu Binacional. A ação faz parte de um esforço conjunto para fortalecer as iniciativas de reflorestamento e preservação ambiental na região. O prefeito Josmail Rodrigues, acompanhado dos secretário de Governo, Jary Neto e de Finanças, Beto Gonçalves, visitaram o Refúgio Biológico Bela Vista, localizado no interior da Usina de Itaipu, no Estado do Paraná, onde conheceram algumas áreas de mata reflorestada e receberam as mudas, que já estão sendo transportadas para Bonito pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente, com apoio do Departamento de Desenvolvimento Rural.

“Quero agradecer ao diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri e ao diretor de Operação, Carlos Carboni pela doação e ao deputado federal Dagoberto Nogueira, que foi quem articulou para que o município fosse um dos contemplados com as 50 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e do Cerrado e que serão utilizadas para a recuperação florestal não apenas em Bonito, mas na Serra da Bodoquena como um todo, uma vez que nosso Viveiro trabalha em parceria com instituições como a IASB (Instituto das Águas da Serra da Bodoquena) e a Fundação Neutrópica, fornecendo mudas para as ações de reflorestamento, além de atender os proprietários rurais e empresas”, detalha o prefeito.

O secretário de Meio Ambiente, Thyago Sabino, também acrescentou a importância de uma doação tão significativa. “Isso tem um alto valor, porque primeiro, a produção sistematizada de mudas nativas é difícil, no nosso Viveiro, por exemplo, a gente produz cerca de 10 a 15 mil mudas por ano, e isso é insuficiente para o abastecimento das doações, tanto da área urbana, quanto rural, e a gente apoio muitas insituições que trabalham com recuperações de áreas, então não só para Bonito, mas para toda a região da Serra da Bodoquena, essas mudas tem um valor enorme para trabalharmos na manutenção do recurso natural”.