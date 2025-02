Liverpool x Tottenham ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês EFL Championship, HOJE (07/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a EFL Championship edição 2024/2025, entre Liverpool x Tottenham acontece hoje, HOJE (07) às 17 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Reds ue tentará a vitória em seu território.

EFL Cup

Liverpool x Tottenham: Previsão e Escalações para a Segunda Leg da Semi-final da EFL Cup

Na próxima quinta-feira, 7 de fevereiro de 2025, o Liverpool enfrentará o Tottenham Hotspur no confronto decisivo da segunda leg da semi-final da EFL Cup. O jogo está marcado para as 20h00 (horário local do Reino Unido) – o que corresponde às 17h00 no horário de Brasília – em Old Trafford, e promete ser decisivo para definir qual dos dois gigantes ingleses avançará à final da competição.

Após uma primeira fase em que os Reds conquistaram uma vantagem de dois gols no placar agregado, o Liverpool chega confiante, mas ciente de que não pode baixar a guarda diante de um Tottenham que busca reverter a situação. Ambos os times tiveram atuações marcantes no fim de semana, com vitórias importantes que reacenderam suas esperanças, tanto na EFL Cup quanto em suas respectivas lutas na Premier League.

Análise do Confronto

O Liverpool, comandado por Jurgen Klopp, vem de uma sequência positiva em casa e não perde desde há 15 partidas disputadas em competições recentes em Old Trafford. Entretanto, a equipe enfrenta algumas ausências importantes: Trent Alexander-Arnold, lesionado com problema na coxa, deverá ser poupado, e Joe Gomez continua fora devido a uma lesão que o mantém afastado dos gramados. Por outro lado, retornos recentes de Diogo Jota e Curtis Jones prometem trazer energia e criatividade ao setor ofensivo dos Reds, que conta com a precisão letal de Mohamed Salah e o talento emergente de Cody Gakpo.

Já o Tottenham, sob o comando de Ange Postecoglou, tenta quebrar um jejum de conquistas importantes. Após um recente 4-0 sofrido contra o Everton – resultado que ampliou a distância para os adversários na luta contra a zona de rebaixamento – os Spurs sabem que precisam de uma vitória convincente para se aproximar da briga por títulos de copas. O técnico enfrenta, porém, uma série de desafios: o lateral Radu Dragusin foi definitivamente excluído do restante da temporada devido a uma grave lesão no joelho, e Micky van de Ven, apesar de ter sido convocado, não deverá estar disponível, forçando o treinador a apostar em alternativas na defesa.

Historicamente, o Liverpool tem se mostrado superior em confrontos decisivos na EFL Cup, tendo vencido os últimos encontros contra adversários de peso. A equipe precisa, no entanto, evitar erros na segunda metade do jogo, pois o Tottenham é conhecido por sua capacidade de pressionar intensamente e surpreender com jogadas rápidas em transição.

Prováveis Escalações

Liverpool (possível escalação):

Goleiro: Alisson

Alisson Defesa: Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson

Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson Meio-campo: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai

Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai Ataque: Mohamed Salah, Cody Gakpo, Diogo Jota

Mohamed Salah, Cody Gakpo, Diogo Jota Técnico: Jurgen Klopp

Tottenham Hotspur (possível escalação):

Goleiro: Hugo Lloris

Hugo Lloris Defesa: Pedro Porro, Ben Davies, Archie Gray, Eric Dier

Pedro Porro, Ben Davies, Archie Gray, Eric Dier Meio-campo: Pierre-Emile Højbjerg, Yves Bissouma, Oliver Skipp

Pierre-Emile Højbjerg, Yves Bissouma, Oliver Skipp Ataque: Heung-min Son, Richarlison, Lucas Moura

Heung-min Son, Richarlison, Lucas Moura Técnico: Ange Postecoglou

Palpite

A previsão para o confronto aponta para uma vitória convincente do Liverpool, com um placar esperado de 5 a 1, o que seria suficiente para que os Reds garantam a classificação para a final da EFL Cup com folga no agregado. O domínio dos Reds em Old Trafford, aliado à superioridade ofensiva de Salah e Gakpo, deve pesar na balança, apesar do esforço dos Spurs, que buscam desesperadamente encerrar sua sequência negativa.

Considerações Finais

Este jogo é decisivo para o Liverpool, que almeja conquistar o décimo título da EFL Cup e, ao mesmo tempo, tentar retomar sua consistência na Premier League. Para os Spurs, a partida representa uma última chance de inverter o quadro negativo e restaurar a confiança da equipe antes de enfrentar desafios ainda maiores na temporada. Para os fãs que acompanham de Brasília, lembrem-se: o jogo começa às 17h00 (horário de Brasília) e promete ser repleto de emoções e jogadas de alto nível. Acompanhe cada lance e fique por dentro de todas as análises e comentários no dia do jogo!

Onde assistir?

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+