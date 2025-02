Instituto de Previdência apresenta Programa de Aposentadoria – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

“Elaboração de Planos de Trabalho” será o tema do evento, no dia 26 de março. As inscrições, pela internet, prosseguem até esta quarta-feira (20) A Controladoria-Geral do Município, por meio da Auditoria-Geral do Município, realizará no dia 26 de março, a partir das 8h30, um curso de capacitação em “Elaboração de Planos de […]