Fundesporte apresenta calendário esportivo sul-mato-grossense em fórum com gestores – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com o propósito de apresentar os planos da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) para 2025, será realizado, nos dias 7 e 8 de fevereiro, o V Fórum Estadual de Políticas Públicas de Esporte e Lazer – Encontro Estadual de Gestores Esportivos 2025. O evento acontecerá no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, e reunirá gestores esportivos dos 79 municípios do estado.

O Fórum tem como objetivo apresentar o calendário esportivo da Fundesporte para 2025, além de detalhar as ações e metas previstas para este ano. Durante o encontro, serão abordadas as principais áreas de atuação da Fundação, como excelência esportiva, formação esportiva, vivência esportiva, capacitação e a gestão administrativa. Os gestores também serão capacitados em relação aos procedimentos para firmar parcerias e realizar solicitações de forma eficiente.

O evento tem como principal foco técnicos, profissionais de educação física, gestores esportivos, presidentes de federações e associações, e comunidade esportiva. Além das apresentações dos setores o encontro contará com uma palestra sobre planejamento estratégico com Prof. Dr. Philipe Rocha de Camargo, professor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Com a recente mudança de administrações municipais – mais de 70% das prefeituras do estado passaram por alterações nas últimas eleições – o encontro se torna uma oportunidade fundamental para que os novos gestores compreendam as políticas públicas estaduais e alinhem suas estratégias de atuação com as diretrizes do Governo de Mato Grosso do Sul.

Cada setor da Setesc (Secretaria de Estado Turismo, Esporte e Cultura) terá um encontro específico para abordar suas respectivas pautas. Nesta quarta-feira (5), a Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) apresentará seus editais e políticas de promoção dos destinos turísticos do estado. Na quinta (6) e na sexta-feira (7), a FMCS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) tratará de temas como leis de incentivo, convênios, estratégias de comunicação, patrimônio cultural e economia criativa. Já a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) promoverá o V Fórum Estadual de Políticas Públicas de Esporte e Lazer, nos dias 7 e 8 de fevereiro.

Serviço

V Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul

7 e 8 de fevereiro (sexta-feira e sábado)

Centro Cultural José Octávio Guizzo

Endereço: Rua 26 de Agosto, 453 – Centro, Campo Grande – MS

Confira a programação:

7 de fevereiro

13h30 – Credenciamento

14h – Abertura

14h30 – Organograma e funcionamento da Fundesporte

15h30 – Intervalo

16h – Convênios e parcerias

16h30 – Fiscalização e tomada de contas

17h – Perguntas dos participantes sobre convênios, parcerias e fiscalização e tomada de contas

17h30 – Unidade de Capacitação

18h – Perguntas dos participantes sobre a Unidade de Capacitação

8 de fevereiro

Matutino

7h45 – Receptivo

8h – Diretoria de Formação

9h15 – Perguntas dos participantes sobre a Diretoria de Formação

9h45 – Intervalo

10h15 – Diretoria de Vivência

10h40 – Perguntas dos participantes sobre a Diretoria de Vivência

11h – Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), Conferência Estadual de Esporte e Lazer e Conferências municipais de Esporte e Lazer

11h30 – Perguntas dos participantes sobre o Prodesc

12h – Intervalo para almoço

8 de fevereiro

Vespertino

13:15 – Receptivo

13:30 – Diretoria de Excelência

14:45 – Perguntas dos participantes sobre a Diretoria de Excelência

15:00 – Intervalo

15:30 – Palestra sobre planejamento estratégico – Prof. Dr. Philipe Rocha de Camargo (UFMS)

16:30 – Assuntos diversos (perguntas dos participantes)

17:30 – Encerramento

Bel Manvailer, Comunicação Setesc

Foto: arquivo/Fundesporte