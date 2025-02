Fundart reforça inscrições para Blocos do Carnaval 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba, por meio da Fundação de Arte e Cultura (Fundart), reforça credenciamento de blocos carnavalescos interessados em participar do Carnaval 2025. As inscrições estarão abertas até o dia 13 de fevereiro e são destinadas a blocos, cordões e grupos similares que desejam participar das festividades que tomarão as ruas da cidade.

O processo de inscrição é simples: os interessados devem entregar a documentação exigida no edital diretamente na sede da Fundart, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A seleção será realizada por uma comissão, e a Fundação oferecerá apoio financeiro aos blocos selecionados. Serão contemplados cinco blocos com R$ 5.000,00 cada, e outros dez grupos receberão R$ 2.500,00 para a realização dos desfiles.

O credenciamento é destinado a prestadores de serviços artísticos com sede em Ubatuba, representados por pessoas jurídicas que possuam vínculo com a área cultural e atendam aos requisitos do regulamento. Cada proponente poderá inscrever apenas uma proposta.

Além dos desfiles de blocos, o Carnaval de Ubatuba contará com o 18º Festival de Marchinhas Carnavalescas, que ocorrerá nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, na Praça da Matriz. Nos dias 2, 3 e 4 de março, a praça continuará recebendo a folia, com Matinê Infantil às 15h30 e o Carnaval Histórico à noite.

Todas as atrações são promovidas pela Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba. Confira o edital completo no site da Fundart.