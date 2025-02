Escolas e equipes prontas para receber alunos na volta às aulas

Ariane Caldas





Professores, gestores e equipe pedagógica retornaram nesta quarta-feira (5) para as unidades da rede de ensino municipal de São José dos Campos.

O dia foi de bastante trabalho e planejamento para receber os cerca 80 mil alunos que iniciam mais um ano letivo nesta quinta-feira (6), em 180 escolas, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental.

“O período de descanso é sempre bom, estamos revigorados, cheios de energia para retomar esse ano de 2025, com certeza amanhã esse brilho aumenta muito mais com a retomada dos alunos”, disse Sandra Elena Machado, diretora da Emefi Profª Silvana Maria Ribeiro de Almeida, no Jardim Cerejeiras (região leste).

Além da recepção nas escolas, os gestores e a equipe pedagógica participaram de um encontro no CEFE (Centro de Formação do Educador), que fica em Santana, na região norte, durante a tarde desta quarta.

Com a presença de autoridades da Prefeitura e da equipe técnica da Educação municipal, o momento foi de acolher os especialistas para dar boas-vindas a toda equipe e alinhar metas.

Quem também participou da recepção foi a jornalista Vanessa Vantine, que abordou sobre a importância da comunicação no ambiente escolar. “A comunicação é o que a pessoa entende a partir do que a gente fala. Por meio da comunicação empática, podemos potencializar o nosso trabalho agora no retorno das aulas, para diminuir alguns conflitos, com novos desafios, que vão trazer novas resoluções”, explicou a jornalista.

Atualmente, Vanessa Vantine é coordenadora e professora dos cursos de Rádio e TV e Jornalismo da Univap (Universidade do Vale do Paraíba).

A importância da Comunicação nas escolas marcou o encontro dos especialistas | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Material Escolar

Logo no primeiro dia de aula, todos os estudantes do Fundamental receberão materiais escolares novos, compostos por: cadernos, régua, tesoura, apontador, canetas esferográficas, lápis grafite e de cor, borracha, entre outros.

Os conjuntos são distribuídos por aluno (anos iniciais, finais e EJA), enquanto na Educação Infantil, os itens ficam na escola para uso coletivo.

A compra do material escolar é feita com antecedência e realizada por item, o que garante benefícios ao município. A condução da licitação permite preços mais competitivos com produtos de excelência.

Foram adquiridos mais de 1 milhão de itens que compõem o material escolar do Ensino Fundamental, arrematados no pregão por R$2.736.297,80. No total, 8 empresas venceram o processo de licitação.

Material escolar será entregue no 1º dia de aula em toda rede | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Trânsito seguro

Com foco na segurança no trânsito, a Secretaria de Mobilidade Urbana realiza a operação Volta às Aulas, nos períodos de entrada e saída dos turnos escolares, em escolas municipais, estaduais e particulares de todas as regiões da cidade.

A operação teve início nesta segunda-feira (3) e segue até o dia 28 de fevereiro. Ao todo, serão realizadas ações em mais de 170 escolas, em várias regiões da cidade.

Durante a ação, agentes da mobilidade promovem um trabalho de conscientização sobre o comportamento adequado no trânsito, garantindo mais segurança aos pedestres e orientando os motoristas acerca do respeito à sinalização de trânsito.

Anota aí!

• Início do ano letivo 2025: 6 de fevereiro (quinta-feira)

• Ao todo, são 80 mil estudantes matriculados na rede municipal

• Educação Infantil: integral das 7hs às 17hs / parcial das 7hs às 12hs e das 13hs às 18hs

• Ensino Fundamental: das 7h às 12h15 e das 12h30 às 17h30

• A Prefeitura possui 180 escolas, sendo: 112 da Educação Infantil (0 a 5 anos) e 68 do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano e o Ceja)



