Corujão exibe Hoje Quinta (06/02) na Globo Atos De Violência

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 06/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Quinta-feira, 06/02/2025

Sessão da Tarde – Quinta-feira, 06 de fevereiro de 2025

Nesta quinta-feira, 06 de fevereiro de 2025, prepare-se para uma tarde repleta de aventura, diversão e ação com a nossa programação especial da Sessão da Tarde e do Corujão I. Confira os detalhes sobre os filmes que marcarão o dia!

Uma Noite No Museu 3: O Segredo Da Tumba

Título Original: Night at the Museum: Secret of the Tomb

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2014

Diretor: Shawn Levy

Elenco: Steve Coogan, Ricky Gervais, Dan Stevens, Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson

Classe: Aventura

Na Sessão da Tarde de hoje, embarque em uma nova aventura com Uma Noite No Museu 3: O Segredo Da Tumba. No enredo, Larry descobre que a peça responsável por dar vida aos objetos do museu está sofrendo danos irreparáveis. Se essa peça não for restaurada a tempo, todo o acervo poderá perder a capacidade de ganhar vida, colocando em risco toda a magia que encanta gerações. Com um elenco repleto de estrelas, o filme combina humor, ação e fantasia, proporcionando momentos inesquecíveis para toda a família.

Prepare-se para se divertir com as trapalhadas de Ben Stiller e as participações especiais de Robin Williams, enquanto o grupo se aventura pelas entranhas do museu em busca de respostas e soluções. A atmosfera única de mistério e encanto, aliada às cenas de ação bem-humoradas, garantem que Uma Noite No Museu 3 seja uma escolha imperdível para a tarde de hoje.

Horário de exibição:

Sessão da Tarde, às 16h00 (horário de Brasília).

Corujão I – Atos De Violência

Título Original: Acts Of Violence

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2018

Diretor: Brett Donowho

Elenco: Bruce Willis, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Ashton Holmes

Classe: Ação

Para os fãs de ação, o Corujão I traz Atos De Violência. Nesta trama eletrizante, a noiva de Roman é sequestrada por traficantes de pessoas, e seus ex-colegas militares se unem para rastreá-la antes que seja tarde demais. Com a presença marcante de Bruce Willis, o filme oferece cenas intensas de perseguição, lutas e estratégias militares, tudo isso embalado por uma narrativa dinâmica que promete manter o espectador à beira do assento.

A tensão e o ritmo acelerado do longa garantem uma experiência cinematográfica única, ideal para quem busca adrenalina e emoção. Se você é fã de filmes de ação e suspense, Atos De Violência certamente não vai decepcionar.

Horário de exibição:

Corujão I, às 20h00 (horário de Brasília).

Resumo da Programação de Hoje

Sessão da Tarde: Uma Noite No Museu 3: O Segredo Da Tumba – 16h00 (horário de Brasília)

Prepare sua pipoca, reúna a família ou os amigos e aproveite essa tarde de filmes que combinam aventura, mistério e ação. Acompanhe cada lance, se emocione e divirta-se com as histórias que só o cinema pode contar. Bom filme!