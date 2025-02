Bayern de Munique x Werder Bremen ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (07/02)

O jogo entre Bayern x Werder Bremen Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (07/02) às 16:30 hs . O mandante desta partida será o Bayern que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Bayern x Werder Bremen – Previsão, Escalações e Análise para a Bundesliga

Nesta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, o Bayern Munich recebe o Werder Bremen na Allianz Arena para a 21ª rodada da Bundesliga. O jogo está marcado para as 19h30 no horário do Reino Unido, o que equivale às 16h30, horário de Brasília. A partida é uma oportunidade para os líderes da Bundesliga, com 51 pontos, ampliarem a vantagem sobre os adversários e pressionarem o segundo colocado, o Bayer Leverkusen, enquanto o Werder Bremen, atualmente na oitava posição com 30 pontos, busca se aproximar dos lugares de classificação.

Contexto e Análise do Confronto

O Bayern Munich vem de um desempenho marcado por domínio ofensivo nesta temporada, tendo marcado 62 gols em apenas 20 jogos da liga e projetando um número recorde de 105 gols, algo que não se via desde a temporada de 1964-65. Apesar de recentes problemas defensivos – a equipe sofreu 10 gols nas últimas cinco partidas em todas as competições – os bavarianos têm se mostrado imponentes em casa. Na Allianz Arena, o Bayern acumula um histórico de apenas uma derrota em 20 jogos, com 17 vitórias e dois empates, além de ter vencido os últimos seis confrontos realizados no estádio.

No entanto, nem tudo são flores para os homens de Vincent Kompany, que enfrentam pressão também fora de campo. Recentemente, o Bayern precisou de um esforço extra para segurar uma vantagem de 4-0 contra o Holstein Kiel, que conseguiu marcar no 62º minuto, e Steven Skrzybski anotou dois gols nos acréscimos, demonstrando que mesmo com superioridade, a equipe pode se ver vulnerável em momentos decisivos. Essa situação gera preocupação, especialmente diante do desafio europeu com um playoff contra o Celtic nas próximas semanas.

Por outro lado, o Werder Bremen, embora vença seus jogos em momentos importantes – como a vitória por 1-0 contra o Mainz 05 na última rodada – enfrenta instabilidade defensiva. Na partida anterior, o time sofreu dois cartões vermelhos para os zagueiros Niklas Stark e Marco Friedl, o que comprometeu a solidez da equipe. Apesar disso, os visitantes conseguiram manter a primeira folha limpa em seu último confronto, mas o balanço geral mostra uma equipe que luta para encontrar consistência em suas atuações fora de casa.

Prováveis Escalações

Bayern Munich (possível escalação):

Goleiro: Neuer

Neuer Defesa: Stanisic, Upamecano, Kim, Guerreiro

Stanisic, Upamecano, Kim, Guerreiro Meio-campo: Kimmich, Palhinha

Kimmich, Palhinha Ataque: Leroy Sane, Jamal Musiala, Kingsley Coman, Harry Kane

Leroy Sane, Jamal Musiala, Kingsley Coman, Harry Kane Técnico: (Comando atual do Bayern)

Werder Bremen (possível escalação):

Goleiro: Zetterer

Zetterer Defesa: Amos Pieper, Milos Veljkovic, Anthony Jung

Amos Pieper, Milos Veljkovic, Anthony Jung Meio-campo: Weiser, Jens Stage, Senne Lynen, Kabore

Weiser, Jens Stage, Senne Lynen, Kabore Ataque: Schmid, Ducksch, Andre Silva (empréstimo)

Schmid, Ducksch, Andre Silva (empréstimo) Técnico: (Comando atual do Werder Bremen)

Considerações e Palpite

Mesmo com algumas fraquezas defensivas recentes, o Bayern Munich é o grande favorito para este confronto. A equipe, que tem se mostrado letal no setor ofensivo, deverá aproveitar seu histórico positivo em casa para impor seu ritmo de jogo. A expectativa é de que os bavarianos consigam marcar múltiplos gols, o que nos leva a prever um placar de 5 a 1 a favor do Bayern Munich.

A vitória por 5 a 1 permitiria ao Bayern aumentar temporariamente a vantagem na tabela, elevando a distância para o Bayer Leverkusen para até nove pontos, e mantendo o moral da equipe elevado enquanto se prepara para os desafios europeus que se aproximam. Para o Werder Bremen, a necessidade de estabilidade e de reforçar a defesa se mostra crucial, mas os problemas recentes, como os cartões vermelhos, dificultam o equilíbrio do time fora de casa.

Horários

Horário local (Alemanha): 19h30 (sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025)

19h30 (sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025) Horário de Brasília: 16h30 (sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025)

Fique atento à transmissão e acompanhe todas as atualizações do jogo através dos nossos canais de cobertura. O confronto promete ser um dos destaques da rodada, e os fãs do futebol alemão não vão querer perder nenhum lance dessa disputa emocionante na Bundesliga.

