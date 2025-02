Artista plástico Rodney Andrade expõe no Pátio Cianê Shopping a partir desta sexta-feira (7) – Agência de Notícias

A exposição “Faces de um povo sorocabano”, do artista plástico Rodney Andrade, entra em cartaz, a partir desta sexta-feira (7), no Pátio Cianê Shopping, no Centro de Sorocaba. A mostra gratuita poderá ser vista no Bloco B do empreendimento, no Piso 1, até o dia 30 de março.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), com o apoio do shopping, a exposição tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população sorocabana e valorizar os artistas locais.

“Faces de um povo sorocabano” retrata sete profissões que serviram de pilares para o crescimento de Sorocaba. Em meados do século XVIII, com o início do comércio de muares, Sorocaba começou a se desenvolver na lavoura de algodão, nas estradas de ferro, no comércio de especiarias, na indústria têxtil e, hoje, a cidade é um dos polos industriais mais importantes do estado de São Paulo.

A coleção mostra um pouco da característica de como eram os trabalhadores que ergueram nossa cidade. Cidadãos e cidadãs anônimos que, com seus traços estrangeiros, tinham na forças de seus braços e suas mãos calejadas a missão de construir o que hoje é uma das cidades mais importantes do nosso Estado.

Rodney Andrade reside em Sorocaba e atua como artista plástico desde 1999, com dedicação total à pintura na técnica em óleo sobre tela. Em cada pincelada, entrega um fragmento de sua alma, como um convite a uma jornada sensorial por paisagens vibrantes, animais exuberantes e emoções profundas.

Explorando as infinitas possibilidades da cor e da forma, busca traduzir em tela a beleza do mundo que nos cerca. Suas obras são um reflexo de seu olhar minucioso, que busca constantemente novas inspirações.

Nos primeiros anos de sua carreira, dedicou grande parte do seu tempo em estudos e aperfeiçoamentos dentro do universo da pintura em óleo. Durante essa jornada, fez oficinas de pintura com artistas renomados, como Luiz Pinto e Gilberto Geraldo. Buscou conhecimentos nas cores, por meio de estudos em pigmentos, e aperfeiçoou efeitos de sombras e luzes nas mais diversas tonalidades.

Pintou, ao vivo, alguns dos principais cartões postais da Europa, Estados Unidos e América do Sul. Entre elas, Paris, Londres, Roma, Milão, Veneza, Madri, Florença, Lisboa, Sintra, Boston, Nova Iorque, Miami, Medellin, São Paulo, Paraty, entre outros. Também participou de exposições individuais e coletivas, no Masp, Centro e Casa da Fazenda do Morumbi, ambas em São Paulo, Museu do Louvre, em Paris, Spectrum, em Miami, entre outros locais.

“Faces de um povo sorocabano” poderá ser conferida de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.