Vôlei São José recebe Joinville em jogo decisivo pela Superliga

O Viapol Vôlei São José encara o Joinville nesta terça-feira (4), às 18h, na Farma Conde Arena em partida decisiva pela Superliga masculina. A equipe joseense atravessa momento negativo na competição, sem vencer há sete jogos e ocupando a 11ª colocação, com 9pontos.

Após enfrentar sequência dura contra os líderes do torneio, o time busca se recuperar rapidamente para subir na tabela de classificação. Os rivais catarinenses, por outro lado, estão na 8ª posição, com 18 pontos, e chegam motivados após despacharem o Sada Cruzeiro, fora de casa, nas quartas de final da Copa Brasil de Vôlei.

Em seu último compromisso pela Superliga, os joinvilenses venceram o vice-líder Itambé Minas, em casa, por 3 sets a 2.

Para o novo treinador do Viapol Vôlei São José, Sérgio Negrão, a equipe joseense precisa esquecer a sequência negativa e focar na próxima partida, com ênfase no cuidado para os principais atletas do adversário.

“Vamos um jogo por vez. O Joinville representa um grande desafio, é uma equipe que acabou de eliminar o Cruzeiro na Copa do Brasil, ganharam do Minas, então é um time muito perigoso. Eles têm o oposto Rafael Araújo como principal pontuador e para ganhar deles temos que dar um jeito de anular especialmente o Rafael. É um time muito bom e vamos ter que jogar muito bem para superá-los”, afirmou Sérgio Negrão.

“O apoio da torcida é fundamental. O fator motivacional é muito importante e esse tem sido o meu principal trabalho: resgatar a motivação dos jogadores. O que eu espero é que nosso time entre muito motivado, com muita vontade, e que nossa torcida além de comparecer também dê muito suporte aos atletas para irmos em busca do resultado”, disse.



