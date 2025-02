Villa Nova-MG x Itabirito assistir ao vivo agora COM IMAGENS Campeonato Mineiro 2025 hoje (05/02)

A PARTIDA Villa Nova-MG x Itabirito Acontece HOJE, Hoje (05/02) às 19:30 hs pelo Campeonato Mineiro Módulo 2 de 2024, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O mandante da partida é o Guarani vbusca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Mineiro Módulo 2 de 2024.

Villa Nova-MG x Itabirito: Onde Assistir, Horário e Prévia do Confronto pelo Campeonato Mineiro 2025

Villa Nova-MG e Itabirito se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. O confronto é válido pela primeira fase do Campeonato Mineiro 2025 e promete ser um duelo equilibrado, já que ambas as equipes buscam somar pontos importantes na competição estadual.

Como chegam as equipes?

Villa Nova-MG

O Villa Nova-MG ocupa a 4ª colocação na tabela do Campeonato Mineiro, somando 3 pontos até o momento. A equipe tem mostrado um bom desempenho ofensivo, com média de 2,6 finalizações por partida, e tenta se consolidar na briga pelas primeiras posições. No entanto, o time também precisa melhorar a disciplina, já que recebeu 2 cartões amarelos por jogo e sofreu 2 expulsões na competição.

Itabirito

Já o Itabirito chega para a partida com 2 pontos, ocupando também a 4ª posição de seu grupo. Apesar do desempenho um pouco inferior ao do adversário, a equipe tem um sistema defensivo sólido, mas precisa melhorar seu ataque, já que tem uma média de apenas 1,2 finalizações por jogo. Além disso, o Itabirito precisa ter mais cuidado com as faltas cometidas, pois tem uma alta média de 3,6 cartões amarelos por partida.

Números do confronto no Campeonato Mineiro 2025

Onde assistir ao jogo?

Até o momento, não há informações sobre a transmissão ao vivo do confronto entre Villa Nova-MG e Itabirito. No entanto, os torcedores poderão acompanhar o tempo real e estatísticas do jogo em plataformas esportivas e redes sociais dos clubes.

Palpite para Villa Nova-MG x Itabirito

O Villa Nova-MG entra como leve favorito por atuar em casa e ter um ataque mais eficiente que o adversário. No entanto, o Itabirito pode surpreender se conseguir manter um jogo defensivo consistente e explorar contra-ataques. Palpite: Villa Nova-MG 1 x 0 Itabirito.

O jogo promete ser disputado, com duas equipes buscando consolidar-se na competição e evitar complicações futuras na luta pela classificação.