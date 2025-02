Univesp abre inscrições com 297 vagas para São José

José Roberto Amaral





A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) abre as inscrições para o vestibular 2025 na próxima quinta-feira (6), às 10h, com 297 vagas destinadas para São José dos Campos.

Foram reservadas 135 vagas para o polo do Cefe (Centro de Formação do Educador) e outras 135 oportunidades para a unidade do PIT (Parque de Inovação Tecnológica). O polo de apoio no distrito de São Francisco Xavier vai oferecer 27 vagas.

As inscrições seguem até 7 de abril, às 23h59, e poderão ser realizadas exclusivamente no site univesp.br/vestibular

A prova (objetiva e redação) ocorrerá no dia 18 de maio, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 9 de maio. O início das aulas está previsto para o final de julho de 2025. Neste ano, a Univesp ofertou ainda 2.631 vagas para o Provão Paulista. Os aprovados também ingressam em julho.

Inscrição

O custo da inscrição é de R$ 47,50. Pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal) poderão solicitar isenção da taxa até o dia 16 de fevereiro.

Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula.

No preenchimento da ficha, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais.

Também será possível, caso queiram, fornecer os números de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), de 2022, 2023 e 2024, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final.

No vestibular, também haverá o Sistema de Pontuação Acrescida para pretos, pardos e indígenas e para alunos que estudaram o Ensino Médio em escolas públicas.

Todos os 9 cursos de graduação da Univesp são gratuitos e têm duração entre 3 e 5 anos. Neste ano, a universidade vai oferecer um total de 22.935 vagas do vestibular anual, destinadas a 432 polos de 373 municípios paulistas.

Os cursos da Univesp ocorrem em parceria do Governo de SP com a Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Educação e Cidadania.

Cursos

No Eixo de Computação, os cursos são de Bacharelado em Tecnologia da Informação – BTI (duração de três anos), Bacharelado em Ciência de Dados (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Computação (cinco anos). Até um ano e meio o ciclo é básico, com a possibilidade de migração entre um dos três cursos.

Já os ingressantes nas Licenciaturas, cursarão um ano de ciclo básico, com opção de mudança na habilitação a partir do segundo ano em Letras, Matemática ou Pedagogia (todos com quatro anos de duração).

Os que optarem pelo Eixo de Negócios e Produção irão cursar um ano básico e, no segundo, farão a opção definitiva entre Tecnologia em Processos Gerenciais (três anos), Bacharelado em Administração (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Produção (cinco anos).

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em ambiente virtual de aprendizagem, plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores.

Já os polos, são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades, como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e esclarecimento de dúvidas.



