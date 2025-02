Setesc realiza Encontro de Gestores Públicos Municipais para alinhar diretrizes em cultura, esporte e turismo

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) promoverá, entre esta quarta-feira (5) e sábado (8), o Encontro de Gestores Públicos Municipais. O evento, que ocorrerá no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, tem como objetivo apresentar as principais diretrizes da Setesc e de suas fundações para o ano de 2025, promovendo a troca de experiências entre os gestores municipais das áreas de cultura, esporte e turismo.

Com a recente mudança de administrações municipais – mais de 70% das prefeituras do estado passaram por alterações nas últimas eleições – o encontro se torna uma oportunidade fundamental para que os novos gestores compreendam as políticas públicas estaduais e alinhem suas estratégias de atuação com as diretrizes do Governo de Mato Grosso do Sul.

Cada setor terá um encontro específico para abordar suas respectivas pautas. Nesta quarta-feira (5), a Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) apresentará seus editais e políticas de promoção dos destinos turísticos do Estado.

Na quinta (6) e na sexta-feira (7), a FMCS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) tratará de temas como leis de incentivo, convênios, estratégias de comunicação, patrimônio cultural e economia criativa. Já a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) promoverá o V Fórum Estadual de Políticas Públicas de Esporte e Lazer, nos dias 7 e 8 de fevereiro.

Durante o fórum esportivo, gestores municipais terão acesso ao planejamento estratégico da Fundesporte para 2025, incluindo o calendário esportivo e as diretrizes para firmar parcerias e acessos a convênios. Além disso, o evento contará com a palestra do professor doutor Philipe Rocha de Camargo, da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), sobre planejamento estratégico na gestão esportiva.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, reforça a importância do evento para a gestão municipal. “O Encontro de Gestores é uma oportunidade essencial para integrar os gestores municipais com as políticas estaduais e fortalecer as áreas de cultura, turismo e esporte em Mato Grosso do Sul. Acreditamos que a construção coletiva dessas políticas resultará em um estado mais conectado e eficiente”.

Confira a programção completa:

Turismo – 5 de fevereiro

14h – Apresentação das ações da Fundtur para 2025

15h – Editais da Fundtur

15h30 – Políticas públicas do Turismo

16h – Ações de promoção dos destinos turísticos de MS

Cultura – 6 e 7 de fevereiro

06/02

8h – Abertura

9h – Estrutura organizacional da FCMS

9h30 – Leis de incentivo e convênios

10h30 – Comunicação e aplicação de marcas

11h – Programa estadual de artesanato e moda

14h – MS Cultural e festivais

16h10 – Economia criativa

07/02

8h – Sistemas de bibliotecas, museus e arquivos

9h – O Iphan e o Sistema Nacional do Patrimônio Cultural

10h30 – Empreendedorismo no setor cultural

11h – Parcerias estratégicas e municipalismo

Esporte – 7 e 8 de fevereiro

07/02

13h30 – Credenciamento

14h00 – Abertura

14h30 – Organograma e funcionamento da Fundesporte

15h00 – Lei de Incentivo ao Esporte

16h00 – Convênios e parcerias

17h30 – Unidade de Capacitação

08/02

08h00 – Diretoria de Formação

10h15 – Diretoria de Vivência

11h00 – Programa MS Desporto Escolar

13h30 – Diretoria de Excelência

15h30 – Palestra sobre planejamento estratégico (Prof. Dr. Philipe Rocha de Camargo – UFMS)

17h30 – Encerramento

