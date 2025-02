São José Basketball é superado pelo Mogi na prorrogação

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Na prorrogação, o Farma Conde São José Basketball foi superado pelo Mogi Basquete por 97 a 93, em jogo disputado nesta terça-feira (4), no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. O time joseense vinha de uma sequência de 5 vitórias seguidas no NBB.

Com o resultado, a equipe joseense está na 10ª posição, com 52,2% de aproveitamento em 23 jogos, enquanto o Mogi segue em15º lugar, com 37,5% de aproveitamento em 24 partidas disputadas.

O ala/armador Adyel Borges foi o cestinha da partida com 27 pontos, além de pegar 8 rebotes. O pivô Matheus Leal e o ala/pivô Douglas dos Santos anotaram um duplo-duplo, com 11 rebotes cada um e 26 e 23 pontos, respectivamente. Pelos mandantes, Menca foi o destaque com 22 pontos e 7 rebotes.

O time joseense volta à quadra na quinta-feira da próxima semana, dia 13, São quando visita o Paulistano às 19h30, no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo.

Foto: Suelenn Ladessa/Mogi Basquete



