São José Basketball busca sexta vitória consecutiva em Mogi

Embalado por cinco vitórias consecutivas, o Farma Conde São José Basketball entra em quadra nesta terça-feira (4) diante do Mogi fora de casa, às 20h, no ginásio Hugo Ramos, pelo NBB Caixa.

A equipe joseense segue invicta desde o início do returno da competição, e, com isso, chegou à oitava colocação do torneio, 54,5% de aproveitamento. Em seu último compromisso, o clube superou o São Paulo fora de casa, por 89 a 80.

O time de São José dos Campos ficou de fora do Super Oito, torneio que reúne os oito primeiros colocados ao término do primeiro turno, e que foi disputado ao longo da última semana, fazendo com que o NBB Caixa tivesse um momento de pausa.

Apesar de a interrupção atrapalhar o momento vivido pela equipe, o técnico Régis Marrelli também destaca a importância do recesso para recuperar os jogadores desgastados pela sequência forte de jogos.

“Tivemos atletas que estavam desgastados, foram jogos muito intensos contra algumas das principais equipes do NBB, então acabou sendo bom esse período de pausa para recondicioná-los. Espero que mantenhamos esse bom momento para as próximas partidas”, disse o treinador do Farma Conde São José Basketball.

O Mogi ocupa no momento a 15ª posição, com 34,8% de aproveitamento.

No primeiro turno, a vitória ficou com o Farma Conde São José Basketball, por 89 a 79, em partida disputada no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. Nos últimos seis jogos entre as equipes, contando a temporada atual e temporada passada, são cinco vitórias joseenses e um triunfo mogiano.



