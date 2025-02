Saae/Sorocaba adota chatbot e moderniza atendimento aos usuários – Agência de Notícias

Canal de atendimento digital utiliza inteligência artificial para facilitar a solicitação de serviços

Os usuários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba dispõem, a partir de agora, de uma ferramenta útil e fácil de ser utilizada: um assistente virtual no site. Esse atendimento, via chatbot, permite a interação entre a autarquia e o cidadão, por meio de bate-papo, com informações relevantes e a possibilidade de realização de serviços automatizados. A finalidade da nova ferramenta é aliar inovação e tecnologia à eficiência dos serviços de saneamento prestados à população.

O chatbot do Saae/Sorocaba está disponível 24 horas e atua com os usuários de maneira mais adequada a cada tipo de serviço solicitado, por meio de diálogo com roteiro pré-definido. A princípio, os clientes, em qualquer horário e dia da semana, podem abrir chamados sobre falta da água, vazamentos de água e esgoto, serviços de drenagem (limpeza e desobstrução de boca de lobo).

O mesmo modelo de interação por chatbot também está disponível no WhatsApp (15) 99793-2526 da autarquia. Cada atendimento gera um número de protocolo referente ao serviço solicitado, para que o usuário acompanhe todo o processo na própria ferramenta. Além dos chamados e tendo uma conta de consumo em mãos, é possível solicitar 2ª via de conta, consultar pagamentos, guias de parcelamentos e informações sobre manutenções programadas ou emergenciais na região.

“Estamos investindo para modernizar a gestão e melhorar o atendimento. O chatbot é um canal de atendimento digital da autarquia que utiliza inteligência artificial para facilitar a solicitação de serviços. Os pontos fortes da implementação são a disponibilidade, pois não há filas, e a facilidade no atendimento, uma vez que o assistente virtual conduz o cliente durante todo o processo, bem como a agilidade na obtenção da informação ou do serviço pretendido. Por esses motivos, torna-se um canal de atendimento eficiente e assertivo”, explicou o diretor-geral do Saae/Sorocaba, Glauco Fogaça.

Outros Serviços On-Line

Além das opções oferecidas pelo assistente virtual, estão disponíveis também on-line no site oficial, outros serviços: certidão negativa de débitos; histórico de consumo; consultas a pagamentos; declaração anual de quitação de débitos; alteração da data de vencimento das contas; novas ligações de água e esgoto; revisão de consumo por vazamento sanado; corte e retirada de hidrômetro; corte a pedido, atualização cadastral, Tarifa Social, alteração de categoria, dentre outros.

Postos de Atendimento Presencial

O Saae/Sorocaba igualmente disponibiliza o atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Unidade Central, localizada no Piso L1, Bloco B, do Pátio Cianê Shopping, na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 823, e das 08h às 17h nas Casas do Cidadão de Brigadeiro Tobias, Éden, Ipiranga, Ipanema, Itavuvu, Nogueira Padilha e Paço Municipal.

Outros canais de comunicação

A autarquia, além dos serviços on-line oferecidos e das unidades de atendimento presencial, disponibiliza, ainda, outros canais de comunicação direta com o munícipe, pelos telefones: 0800-7701195 (ligação gratuita) e (15) 3224-5800, mais o e-mail: [email protected].