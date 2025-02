RioLuz e Hemorio promovem campanha de doação de sangue em Botafogo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

o objetivo da campanha é reforçar o estoque de bolsas de sangue antes do Carnaval. Crédito: Divulgação

A RioLuz, empresa de iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro, e o Hemorio promovem, no dia 12/02, das 10h às 15h, a campanha de doação de sangue “Ô abre alas que eu quero doar”. Com o objetivo de reforçar o estoque de bolsas de sangue antes do Carnaval, a iniciativa acontece na sede da RioLuz, em Botafogo, e contará com um ponto de coleta para atender ao público.

– A RioLuz está de portas abertas para receber todos que puderem doar sangue, sejam moradores, trabalhadores ou passantes. A iniciativa reforça a importância desse ato de solidariedade, que leva poucos minutos, mas pode salvar inúmeras vidas. Neste período pré-Carnaval, as doações costumam diminuir, tornando ainda mais essencial a participação de todos – esclarece o presidente da RioLuz, Rafael Thompson.

Luiz Amorim, diretor geral do Hemorio, destaca que a parceria com a RioLuz acontece há anos e lembra que ações como essa ajudam a manter o estoque de bolsas de sangue do instituto.

– Todas as iniciativas que incentivam a doação são sempre muito bem-vindas. Acreditamos no sucesso do evento e desejamos que seja apenas o primeiro deste ano – afirma Luiz Amorim.

A ação será aberta ao público, das 10h às 15h, no 4ª andar do prédio da RioLuz, que fica na Rua Voluntários da Pátria, 169, Botafogo, Zona Sul da cidade.

Requisitos básicos do Ministério da Saúde para a doação de sangue:

– Portar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira do conselho profissional)

– Estar bem de saúde

– Ter entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias. Jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais e/ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável

– Pesar no mínimo 50 Kg

– Não estar em jejum. Evitar apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação.

Situações que impedem provisoriamente a doação de sangue:

– Febre acima de 37°C

– Gripe ou resfriado

– Gravidez atual (90 dias após o parto normal e de 180 dias após a cesariana)

– Amamentação (até um ano após o parto)

– Uso de alguns medicamentos

– Anemia

– Cirurgias

– Extração dentária (sete dias)

– Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses

– Vacinação: o tempo de impedimento varia de acordo com o tipo de vacina

– Transfusão de sangue: impedimento por um ano