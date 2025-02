‘Rastros’ é atração gratuita na Casa de Cultura Flávio Craveiro

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A Cia Vértigo apresenta o espetáculo de dança vertical “Rastros”, nesta quarta (5) e quinta-feira (6), às 20h, na Casa de Cultura Flávio Craveiro, no bairro Dom Pedro 1º, região Sul de São José dos Campos.

O espetáculo, aberto para públicos de todas as idades, explora a rica cultura afro-brasileira, integrando elementos de ancestralidade africana e indígena, e proporcionando uma experiência sensorial única.

Com uma trilha sonora cuidadosamente composta e bailarinos suspensos, dançando em superfície vertical, interagindo com pinturas digitais em tempo real, “Rastros” se inicia com sons simbólicos do Big Bang e batimentos cardíacos, evocando o início da vida e da criação do universo. Combinando percussões e cantos ancestrais, o espetáculo celebra as raízes dos povos originários, reforçando a importância da herança cultural na identidade brasileira.

O projeto é realizado através do edital LPG006/FCCR/2024 “Fomento mostra de intervenções artísticas e culturais”.

Aprimoramento internacional

Concluindo as apresentações em São José dos Campos, que começaram em janeiro e contaram com uma oficina de dança vertical gratuita, a Cia. Vértigo, única no Vale do Paraíba a trabalhar essa técnica, prepara-se para uma viagem internacional para um curso de aprimoramento artístico na Argentina.

Serviço

Espetáculo de dança vertical “Rastros”, com Cia Vértigo

Datas: 5 e 6 de fevereiro de 2025

Horário: 20h às 20h50

Local: Casa de Cultura Flávio Craveiro

Endereço: Av. Lenin, 200, Dom Pedro 1º



