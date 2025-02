Programa “HumanizAção” acolhe 19 pessoas em situação de rua nesta terça-feira (4) – Agência de Notícias

Posted on

A Secretaria de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) implantou uma nova estrutura no ponto extra de vacinação que funciona no Shopping Sul, no Bancários. O espaço, todo climatizado, passa a ofertar mais conforto e comodidade para as pessoas que buscarem a imunização tão importante para prevenir doenças como dengue e influenza. O ponto de […]