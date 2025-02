Prefeitura inicia admissão de 60 novos Guardas Municipais

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

A Prefeitura de São José dos Campos iniciou, nesta segunda-feira (3), o processo de admissão de 60 novos Guardas Municipais.

Os aprovados foram recepcionados na Prefeitura, onde receberam as primeiras orientações e experimentaram os equipamentos de trabalho. A partir de 10 de março, os novos agentes iniciarão um curso de formação de 763 horas, ministrado pela Academia da GCM.

O treinamento abrangerá temas como legislação, abordagem, armamento e tiro, além de avaliação psicológica. Para serem aprovados, os alunos deverão obter, no mínimo, 7 pontos nas avaliações. Após a conclusão do curso e um estágio probatório de três anos, os novos guardas serão efetivados no cargo.

Mudança de carreira

Entre os novos Guardas Municipais, há histórias de transformação profissional e vocação para a segurança pública que inspiram pela determinação.

Andrielle Santos de Souza, 29 anos, é uma das três mulheres que ingressaram na GCM. Formada em Serviço Social, atuava no CREAS da região sul antes de encarar esse novo desafio. Casada com um militar, ela já conhece bem a rotina das Forças de Segurança. “Meu marido é militar, então, de certa forma, já estava inserida nesse contexto. Quero levar para essa nova fase toda a minha experiência como assistente social”, afirma.

Rubens Lopes dos Santos, 30 anos, também decidiu mudar de profissão. Morador da região Sul, trabalhava como metalúrgico antes de ingressar na GCM. “Sempre acompanhei o trabalho da Guarda e vejo como São José investe na segurança e na tecnologia. Isso me motivou a fazer parte da Instituição”, conta.

Com a chegada dos novos agentes, a Secretaria de Proteção ao Cidadão da Prefeitura passa a contar com um efetivo de 380 homens e mulheres dedicados à segurança da população e à proteção do patrimônio público.



