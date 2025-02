Prefeitura de Bonito lança o programa “Regulariza Bonito” para facilitar a quitação de débitos municipais – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

A Feira de Empreendedores de Guaratinguetá, em parceria com a Prefeitura, o SEBRAE, a Secretaria da Mulher e Secretaria de Turismo convidam a todos para a 3ª Edição da GO SHOP. A feira contará com stands de vários empreendedores de Guaratinguetá e região, além de uma programação repleta de arte, cultura, moda, lazer, gastronomia e […]