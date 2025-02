Nova Iguaçu continua ações de recuperação nos bairros afetados pelas chuvas

Posted on

Cerimônia de abertura, realizada no ginásio do Campus Barretos, contou com representantes de 30 delegações Foi realizada na noite deste domingo, 6 de agosto, no ginásio do Campus Barretos, a cerimônia de abertura das finais estaduais dos Jogos das Instituições Federais (JIF). Estiveram presentes representantes de 30 delegações entre os 33 campi que participarão das […]