No tie-break, São José cai diante do Joinville pela Superliga

O Viapol Vôlei São José teve boa atuação, mas foi superado pelo Joinville por 3 sets a 2 (parciais de 28×26 / 16×25 / 15×25 / 25×19 / 12×15) na noite desta terça-feira (4), na Farma Conde Arena, pela Superliga masculina. O resultado mantém os joseenses na 11ª colocação, agora com 10 pontos, enquanto os joinvilenses assumem momentaneamente a sétima posição, com 20 pontos.

O time joseense volta à quadra no próximo sábado (8), quando visita o Guarulhos às 16h na cidade da Grande São Paulo.

Com as ausências de Yago Dutra e Uriarte, a equipe do Viapol Vôlei São José foi à quadra escalada por Sérgio Negrão com: Rogerinho, Gustavo Cardoso, Pinta, Wilson, Marcus Coelho, Juninho e Luan Weber.

O São José começou bem a partida, liderando o placar durante boa parte do primeiro set. Na reta final, o Joinville reagiu e chegou a vencer por 24 a 21, mas o São José emendou dois aces consecutivos e empatou a partida (24×24). Mantendo a concentração e no embalo da torcida, o São José fechou o set em 28 a 26 após ace de Marcus Coelho.

O Joinville voltou bem para a parcial seguinte e logo abriu vantagem (1×6). Os joseenses se recuperaram com bons lances do levantador Bernardo e ataques certeiros de Juninho e Wilson, diminuindo a diferença para três pontos (7×10), porém novamente os catarinenses ampliaram a vantagem (9×15), administrando o resultado e fechando o período em 25 a 16.

O terceiro set teve início equilibrado, mas próximo à metade do período os joinvilenses conseguiram abrir três pontos (8×11), forçando um pedido de tempo dos joseenses. No entanto, a parada não surtiu o efeito esperado e o Joinville ampliou ainda mais a diferença, vencendo o set por 25 a 15.

O quarto período começou com as equipes trocando pontos e o placar se manteve próximo na maior parte do tempo, chegando ao meio do set com o São José liderando por um ponto (13×12), com boa atuação de Marcus Coelho e Luan Weber. Após belo ataque do central Juninho, a diferença subiu para três pontos (16×13) e o Joinville parou o jogo. Os donos da casa mantiveram a força nos ataques, subiram a diferença e venceram a parcial por 25 a 19.

O tie-break começou com grande equilíbrio. Os times trocaram pontos, mas com os joseenses na dianteira na maior parte do tempo (8×7). O Joinville virou o jogo (10×11), porém Marcus igualou novamente o placar (11×11). Entretanto, a equipe joinvilense voltou a abrir vantagem e fechou o set em 15 a 12, assegurando a vitória na partida.

Foto: Léo Lenzi/Agência NTZ



