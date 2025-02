Museu do Folclore recebe oficina do Sisem nos dias 18 e 19

Avelino Israel





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

O Museu do Folclore de São José dos Campos, sede do 7º Polo Regional do Sisem (Sistema Estadual de Museus), receberá, nos dias 18 e 19 deste mês, uma oficina com o tema Educação antirracista em espaços museais e de memória. A atividade será realizada na Sala das Panelas, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

A oficina é gratuita e será promovida pelo Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, de São Paulo, como parte do programa Conexão Museus, do Sisem. O público-alvo são profissionais de museus que integram o 7º Polo Regional. Estão sendo oferecidas 20 vagas e as inscrições devem ser feitas por este link.

A ação tem caráter formativo e será conduzida pelos educadores Gabriela Lages Gonçalves e Francisco Phelipe Paz, do Museu Afro Brasil.

Reflexões

A proposta da oficina é promover reflexões e práticas que dialogam com acervos históricos, iniciativas museológicas comunitárias, terreiros de religiões de matriz africana e outros espaços de memória no Estado de São Paulo.

A oficina será dividida em dois momentos: uma formação teórica sobre questões raciais e o direito à memória, seguida pelo desenvolvimento de interpretações e leituras de acervos que promovam a luta contra o racismo e a garantia de direitos.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que funciona no Parque da Cidade desde 1997. Sua gestão é feita pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em São José dos Campos.

Museu do Folclore de SJC



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo