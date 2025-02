Governo de MS apresenta projetos de desenvolvimento econômico, social e de meio ambiente na Alems

Os projetos de desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso do Sul apresentados pelo Governo do Estado foram destaque na sessão de abertura da Assembleia Legislativa, realizada na manhã desta terça-feira (2). O governador Eduardo Riedel participou da solenidade e anunciou um programa específico para a região do Pantanal, com foco na preservação ambiental, além de ações que serão voltadas a melhoria da infraestrutura produtiva do Estado.

“O pacto pelo Pantanal é um projeto que vai ser debatido nessa Casa, amadurecido, junto com o parlamento de Mato Grosso do Sul. Ele tem foco na preservação, mas principalmente na valorização e na monetização dessa preservação. É algo inédito no país, envolve também as populações tradicionais e todo um sistema, um arcabouço de proteção contra as queimadas”, afirmou Riedel.

O Pacto pelo Pantanal deverá ser apresentado aos deputados e lançado no mês de março. “Envolve recursos internacionais também para o Pantanal. Isso certamente deve ter regulamentação da lei do Pantanal, que já tem avançado. A gente tem pensado o Pantanal como um todo, na educação, no saneamento, na infraestrutura”, explicou o governador.

O presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), Gerson Claro, também destacou o crescimento econômico e social do Estado, com atenção especial a proteção ambiental.

“Entramos em 2025 com expectativas altas para o Mato Grosso do Sul. As projeções indicam um crescimento de 6,86% no PIB do Estado, reflexo das políticas de desenvolvimento e do esforço coletivo de todos os setores. É nosso papel, como poder legislativo, continuar a criar condições favoráveis para que este crescimento se converta em mais empregos, renda e qualidade de vida para nossa população”, disse Claro.

Outros projetos estruturantes para o Estado também foram apontados pelo governador Eduardo Riedel na abertura da sessão legislativa.

“A Rota da Celulose é um dos projetos prioritários e grandes. Eu destacaria outros grandes projetos, que são igualmente relevantes. Um deles é a hidrovia do Paraguai, que é altamente estruturante e necessário para o Estado. Outro é a BR-163, que vai a mercado também, e é o mesmo valor da Rota da Celulose, algo em torno de R$ 7 bilhões nos quase 900 quilômetros. As ferrovias, o investimento é de R$ 22 milhões por quilômetro, e se torna tão grande quando as rodovias. E os aeródromos, destaco como os principais para o efeito logístico”, pontuou.

Todos os deputados estaduais participaram da solenidade, além dos secretários de Estado, autoridades militares e outras autoridades municipais.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende

ATENÇÃO: confira aqui o pack imprensa com as imagens de apoio e sonora do evento