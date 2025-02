Feira Móvel do Produtor visita vários bairros de João Pessoa no mês de fevereiro

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) divulgou a programação da Feira Móvel do Produtor referente ao mês de fevereiro. De acordo com o calendário, a iniciativa acontece, nesta quarta-feira (5), em dois pontos da cidade de forma simultânea: Ponto de Cem Réis (Centro), das 9h às 16h, e no Largo de Tambaú (Busto de Tamandaré), das 15h às 22h.

De acordo com Rodrigo Trigueiro, secretário de Desenvolvimento Urbano, a Feira Móvel inicia o mês com a perspectiva de ampliar ainda mais as vendas e aquecer a economia local, com a oferta de produtos variados, de qualidade e com preços competitivos. “Esse é o grande diferencial da Feira Móvel. Além da qualidade e variedade dos produtos, o consumidor sabe que os preços praticados são acessíveis, quando comparados aos pontos de venda tradicionais”, destacou.

A Feira Móvel do Produtor faz parte do cotidiano da população pelos diversos bairros por onde passa e já ajudou a mudar a vida de cerca de 90 microempreendedores e trabalhadores rurais. “O que nos deixa felizes é saber que esse número só cresce, o que mostra o sucesso da iniciativa da Sedurb”, disse Rodrigo Trigueiro.

Programação do mês de fevereiro:

Dias: 5, 6 e 7

Local: Ponto de Cem Réis (Centro)

Horário: 9h às 16h

Dias: 5 e 6

Local: Busto de Tamandaré (Largo de Tambaú)

Horário:15h às 22h

Dias: 6, 13, 20 e 27

Local: Parque Parahyba II (Bessa)

Horário: 15h às 20h

Dias: 11,18 e 25

Local: UFPB – CE (Praça da Identidade) – Castelo Branco

Horário: 10h às 19h

Dias: 11,18 e 25

Local: Vila Olímpica Paraíba – Bairro dos Estados

Horário: 15h às 20h

Dias: 11,18 e 25

Local: Parque Parahyba I (Bessa)

Horário:15h às 20h

Dias: 13, 14 e 15

Local: Parque Solon de Lucena (Lagoa) – Centro

Horário: 9 às 16h