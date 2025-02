Exposição “Eclodir em Cores” já pode ser conferida na Biblioteca Municipal de Sorocaba – Agência de Notícias

A população já pode conferir a exposição “Eclodir em Cores”, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”. A mostra gratuita conta com dez quadros abstratos da artista Maria Vieira e estará disponível para visitação até o dia 6 de março.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a iniciativa tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população sorocabana e valorizar os artistas locais.

Entre as obras, estão “Florescer”, desenvolvida para a embalagem de um perfume em Liechtenstein, “Prenúncios da Primavera” e “Voo Sobre o Pântano”, este último vencedor do prêmio criatividade no Salão de Arte Solares 2018, em Limeira (SP).

Natural do Paraná, Maria Vieira é escritora, curadora e artista, e mora em Sorocaba desde 2016. Já participou de exposições internacionais em Madrid, Barcelona, Lisboa, Paris, entre outras. Agora, traz para a cidade, obras com cores, utilizando sua própria linguagem em técnicas de pintura com verniz vitral sobre acetato ou placa de acrílico.

A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo telefone: (15) 3228-1955.