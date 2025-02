Emlur alerta que descarte irregular de resíduos pode gerar pontos de alagamentos em períodos de chuvas

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana alerta a população que os resíduos descartados irregularmente nas ruas ou em terrenos podem ser levados pela água da chuva e afetar o sistema de drenagem, causando pontos de alagamento na cidade. Conforme o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, o despejo inadequado de materiais é ato ilícito e pode acarretar punição.

“Pedimos a população que, se precisar descartar um material de médio porte como um sofá ou uma geladeira, acione a Emlur para que o Cata-Treco recolha os produtos. Destacamos também que, com relação à coleta domiciliar, é importante que o descarte só seja feito próximo à passagem do caminhão para evitar o carreamento dos resíduos pelas chuvas”, explica Ricardo Veloso.

O descarte de resíduos em vias ou terrenos de João Pessoa é uma conduta ilícita e punível com aplicação de multa, conforme o Código de Posturas do Município de João Pessoa (Lei Complementar nº 7/ 1995). A punição para a prática é a aplicação de multa de até 400 Unidades Fiscais de Referência (Ufir), o que corresponde ao valor de R$ 19.972, no mês de fevereiro.

Zeladoria – Nesta quarta-feira (5), os serviços de zeladoria atendem 11 bairros. As ações de roçagem e capinação são realizadas nos bairros de Bessa, Manaíra, Bairro dos Estados, Jardim Treze de Maio, Altiplano, Valentina Figueiredo, Ernesto Geisel, Cidade Verde, Bancários, Água Fria e Gramame.

Os resíduos de poda de árvores são recolhidos nos bairros de Mangabeira, Cidade Verde, José Américo, João Paulo II, Cidade dos Funcionários, Grotão, Ernesto Geisel, Cuiá, Colinas do Sul, Valentina Figueiredo, Mussumagro e Paratibe.

Já o recolhimento de resíduos diversificados – materiais misturados com terra, restos de capim, resíduos da construção civil, móveis e resíduos domiciliares descartados irregularmente nas ruas – atendem Roger, Tambiá, Varadouro, Centro, Valentina Figueiredo, Mussumagro, Paratibe, Gramame, Ernesto Geisel, Cidade Verde e Mangabeira.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213 4237, 3213 4238 e 3213 4240 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada, no endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10